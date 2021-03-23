Лавров оценил отношения с Китаем и напомнил США о старой пословице

Совместное партнёрство России и Китая будет продолжено как в финансовых и торговых, так и прочих проектах. Обе страны постараются максимально обезопасить совместную работу от угроз, которые исходят от некоторых "недружественных" стран, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров в очередной раз напомнил, что вести дела через угрозы санкциями, выставление ультиматумов и принуждение "союзников" нельзя. В связи с этим дипломат вспомнил старую русскую пословицу.

"У нас есть пословица — насильно мил не будешь. США, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций. Возвращаясь к российско-китайским отношениям, я убеждён, что мы будем делать всё, чтобы они были в безопасности. И не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств, в том числе это касается и путей ведения торговли, взаимных расчётов и всего остального, что делает нас более сильными", — рассказал Лавров, выступая на пресс-конференции вместе со своим китайским коллегой Ваном И.

Напомним, что ранее Лавров рассказал о важности отказа от доллара: по мнению главы МИД РФ, стоит задуматься о некой альтернативной валюте.