Необычную "серию" бездефицитных бюджетов, продолжавшуюся с 2018 года, вынуждены были прервать власти ЯНАО. По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, на 2021 год бюджет свёрстан с дефицитом в 54,8 млрд рублей.
Губернатор объяснил решение сделать бюджет именно таким просто: в регионе очень хорошая рождаемость, растут демографические показатели. Ситуация требует развития инфраструктуры, и отложить этот вопрос "на завтра" невозможно.
"Нужны новые школы, нужны новые стационары. У нас хорошая рождаемость, хорошая демография. Это всё отложить на завтра? Я решил, что мы этого делать не будем.
Пойдём на дефицит бюджета и задачу решим в ближайшие годы. Мы социальные расходы не резали. Все выплаты сохранили.
Вторая предпосылка для решения идти на дефицитный бюджет — это понимание будущих проектов, которые заработают на Ямале через четыре-пять лет", — рассказал телекомпании "Сигма" чиновник.
По мнению Артюхова, именно "большие проекты" в дальнейшем помогут снова сделать бюджет бездефицитным.
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