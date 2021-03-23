Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой возвращения Чечни к мирной жизни, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.
"Восемнадцать лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Твёрдая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения Республики, возвращения её к мирной жизни", — говорится в сообщении.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.