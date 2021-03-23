Президент России поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики и отметил, что непоколебимая воля жителей послужила основой возвращения Чечни к мирной жизни, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.

"Восемнадцать лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Твёрдая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения Республики, возвращения её к мирной жизни", — говорится в сообщении.