Назад в СССР: власти продлевают "заморозку" цен в преддверии выборов

Несмотря на опасения как экспертов-экономистов, так и непосредственных владельцев крупных торговых сетей, власти, видимо, не в силах отказаться от "заморозки" цен в выборный год. Столь "любимый" советскими властями метод, ранее рассмотренный российскими властями как временное решение, начинает обретать пугающе "постоянные" черты.

Соглашения между Минсельхозом и производителями, регулирующие "заморозку" цен, будут, продлены, сообщает РИА "Новости".

По данным журналистов, речь идёт о:

продлении "заморозки" цен на сахар до конца мая;

продлении "заморозки" цен на подсолнечное масло до октября.

Данные для РИА "Новости" привели в пресс-службе правительства, уточнив, что на субсидии готовы выделить около 3 млрд рублей. Так, производители сахара, которые смогут удержать цены от роста, получат от государства по 5 рублей за каждый килограмм. Также сахар повезут из-за рубежа: временно эта процедура станет возможна без уплаты пошлин.

Напомним, что продовольственная инфляция в стране продолжает расти "опережающими" темпами, ставя всё новые рекорды. Ситуации, подобной нынешней, статистики не фиксировали с 2015–2016 годов, и россияне уже сполна ощутили её последствия. По подсчётам экспертов РАНХиГС, около 38,16% всех расходов среднего россиянина приходятся как раз на покупку продуктов питания.