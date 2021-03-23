Лавров: с Евросоюзом как организацией у нас отношений нет

Продолжает делать громкие заявления глава МИД РФ Сергей Лавров. Если ранее российский министр неожиданно рассказал о важности отказа от доллара, то теперь переключился на тему отношений РФ и ЕС.

Напомним, что Лавров побывал с визитом в Китае, поговорив в том числе со своим китайским коллегой Ваном И. После завершения переговоров российский министр рассказал, что отношений у ЕС и РФ сейчас практически нет — и виноват в этом Брюссель, "уничтоживший" их.

"Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнёрами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем-то, что осталось от отношений с европейскими странами. Ещё раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией (у нас) отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", — заявил Лавров.

Москва готова возобновлять отношения, но только при условии успешного поиска баланса интересов и соблюдения равноправия сторон. Так что пока "на западном фронте без перемен", резюмировал Лавров.

"А на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится всё богаче", — отметил он.