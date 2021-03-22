Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса, а вице-премьеру Татьяне Голиковой — подумать над их материальным поощрением.
"Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте ещё раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", — сказал Путин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.