Мурашко представит создателей вакцин к госнаградам

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса, а вице-премьеру Татьяне Голиковой — подумать над их материальным поощрением.

"Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте ещё раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", — сказал Путин.