Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолёта сигнал к неминуемым переменам в стране. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
"Байден несколько раз споткнулся перед тем, как зашёл по трапу в свой самолёт. Конечно, любой может упасть — зацепилась нога, поскользнулся. Но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?… Или символ…", — написал он.
Жириновский заявил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолётом, который на взлёте, но ещё неизвестно, где приземлится.
"Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолёт "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?" — заключил Жириновский.
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