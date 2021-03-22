Жириновский увидел тревожный знак в неловком падении Байдена

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский увидел в падении президента США Джо Байдена на трапе самолёта сигнал к неминуемым переменам в стране. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

"Байден несколько раз споткнулся перед тем, как зашёл по трапу в свой самолёт. Конечно, любой может упасть — зацепилась нога, поскользнулся. Но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?… Или символ…", — написал он.

Жириновский заявил, что в 1980-е писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с самолётом, который на взлёте, но ещё неизвестно, где приземлится.

"Так, может, это справедливо и сейчас по отношению к США? Самолёт "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?" — заключил Жириновский.