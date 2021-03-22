Путин о вакцинации: "Намерен сделать это завтра"

Новые подробности о вакцинации Владимира Путина: российский лидер сделает прививку уже завтра, 23 марта.

Данные озвучил сам Путин, выступая на удалённом совещании, посвящённом вопросам, связанным с вакцинированием населения от коронавируса.

В совещании, по уточнённым данным, приняли участие представители команд-разработчиков вакцин. Ключевые вопросы затронули скорость и объёмы производства вакцин.

Путин подчеркнул, что остаётся при мнении: вакцинация — дело добровольное.

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сообщил президент.

Напомним, что на данный момент в РФ применяются сразу три вакцины:

"Спутник V";

"ЭпиВакКорона";

"КовиВак".

На какой из них остановил свой выбор президент, пока не уточняется.