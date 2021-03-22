Новые подробности о вакцинации Владимира Путина: российский лидер сделает прививку уже завтра, 23 марта.
Данные озвучил сам Путин, выступая на удалённом совещании, посвящённом вопросам, связанным с вакцинированием населения от коронавируса.
В совещании, по уточнённым данным, приняли участие представители команд-разработчиков вакцин. Ключевые вопросы затронули скорость и объёмы производства вакцин.
Путин подчеркнул, что остаётся при мнении: вакцинация — дело добровольное.
"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека.
Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сообщил президент.
Напомним, что на данный момент в РФ применяются сразу три вакцины:
На какой из них остановил свой выбор президент, пока не уточняется.
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