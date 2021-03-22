В МИД РФ оценили "ядерные планы" Великобритании

Планы Лондона, который внезапно поменял курс и от ядерного разоружения решил перейти к ядерному вооружению, нужно выносить на переговоры с другими странами, заинтересованными в стратегической стабильности, уверены в МИД РФ.

Напомним, что ранее власти Великобритании захотели нарастить число ядерных боеголовок до 200 штук вместо того, чтобы сократить его до 180. Лондон объяснил "смену курса" сложной обстановкой в мире и внешними угрозами.

В МИД РФ подчеркнули: из-за того, что США и Россия планомерно сокращают свои ядерные арсеналы, всё больший "вес" приобретают страны вроде Франции и Великобритании. Так что курс, принятый Лондоном, стоит вынести на обсуждение.

"Наша позиция была изначально, что на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности, в которых может затрагиваться дальнейшее сокращение ядерных потенциалов, конечно, необходимо учесть Францию и Великобританию, поскольку, по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков — США и Российской Федерации, удельный вес их потенциалов в этом ядерном уравнении возрастает. И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны", — рассказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.