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В МИД РФ оценили "ядерные планы" Великобритании

Политика

Планы Лондона, который внезапно поменял курс и от ядерного разоружения решил перейти к ядерному вооружению, нужно выносить на переговоры с другими странами, заинтересованными в стратегической стабильности, уверены в МИД РФ.

В МИД РФ оценили "ядерные планы" Великобритании

Напомним, что ранее власти Великобритании захотели нарастить число ядерных боеголовок до 200 штук вместо того, чтобы сократить его до 180. Лондон объяснил "смену курса" сложной обстановкой в мире и внешними угрозами.

В МИД РФ подчеркнули: из-за того, что США и Россия планомерно сокращают свои ядерные арсеналы, всё больший "вес" приобретают страны вроде Франции и Великобритании. Так что курс, принятый Лондоном, стоит вынести на обсуждение.

"Наша позиция была изначально, что на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности, в которых может затрагиваться дальнейшее сокращение ядерных потенциалов, конечно, необходимо учесть Францию и Великобританию, поскольку, по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков — США и Российской Федерации, удельный вес их потенциалов в этом ядерном уравнении возрастает.

И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании, объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны", — рассказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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