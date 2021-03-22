Позитивные моменты в американских санкциях против России нашли чиновники Минпромторга. В Министерстве уверены, что санкции лишь помогут ускорить импортозамещение.
"Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек, а значит, будет положительно влиять на работу российских предприятий.
Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", — прокомментировали представители Минпромторга ситуацию для ТАСС.
Более того: министерство уже разработало и начало осуществлять комплексный план по импортозамещению сразу в ряде отраслей. В число мер поддержки включены и прямые субсидии, а также различные льготы (в том числе — налоговые). Например, активно поддерживают отечественных разработчиков электроники.
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