Позитивные моменты в американских санкциях против России нашли чиновники Минпромторга. В Министерстве уверены, что санкции лишь помогут ускорить импортозамещение.

"Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек, а значит, будет положительно влиять на работу российских предприятий.

Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", — прокомментировали представители Минпромторга ситуацию для ТАСС.