Лавров о "санкционном наказании" для РФ и КНР: неправильно и неумно

Желание "наказать" Москву и Пекин, применяя к ним очередные санкции, можно назвать лишь "неумным". Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров, общаясь с представителями СМИ Китая, отметил, что попытки "наказать" кого-либо в условиях современного мира просто неуместны, а на фоне кризиса пандемии санкции расстраивают даже представителей ООН.

Также недовольны санкциями и бизнесмены — представители европейских компаний открыто говорят о своих эмоциях:

"Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несёт убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно. Неслучайно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а вслед за ним верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятия для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции", — рассказал Лавров.