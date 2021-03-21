В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его

Высказывание президента США Джо Байдена, что вице-президент Камала Харрис умнее его, можно расценивать как еще один признак того, что вскоре Харрис может стать главой государства, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее Байден, представляя Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.

"Никогда ещё глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. Возможно, это ещё один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время", — сказала Панина РИА Новости.

По ее мнению, такое самокритичное высказывание Байдена "связано не только с трезвой оценкой интеллектуальных способностей, но, возможно, и с запоздалым сожалением из-за непозволительных высказываний в адрес президента России".