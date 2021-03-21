Путин проведет совещание по увеличению производства вакцин

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1.

По данным телеканала, также на следующей неделе не исключена встреча главы государства с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.

Также в эфире телеканала была озвучена информация о том, что на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта "Россия — страна возможностей".