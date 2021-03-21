Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания Джо Байдена в его адрес. Об этом сообщает РИА "Новости". Большинство из них осудили поведение американского лидера и восхитились сдержанным ответом со стороны Москвы.

"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится", — заявил Juergen L.

"Вот таковы наши "демократы", которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии", — сыронизировал michael s.

"Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Байден все-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир?" — задумался Ferenc C.

"Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой", — отметил Jurgen H.

"Один-ноль в пользу Путина. <…> Он — один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене", — написал Nat K.

"Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель", — восхитился Marcus H.