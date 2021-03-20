Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты

Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов на господдержку некоммерческих организаций (НКО) для реализации образовательных проектов, сообщается на сайте кабмина.

"Волонтёрские и молодёжные организации смогут получить гранты от государства и направить их на реализацию образовательных проектов. Правила предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.