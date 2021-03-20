Вячеслав Володин рассказал об истинной цели проекта «Умное голосование»

"Умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе — желание попасть во власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Умное голосование" — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть", — написал он.