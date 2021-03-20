"Умное голосование" не направлено на решение проблем россиян, в его основе — желание попасть во власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Умное голосование" — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть", — написал он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.