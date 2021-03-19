Путин поедет отдохнуть в сибирскую тайгу

Российский президент Владимир Путин решил отдохнуть на выходные в сибирской тайге. Он сам рассказал об этом журналистам, а пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что с ним поедет министр обороны Сергей Шойгу.

В Кремле обязались позднее выложить фото- и видеоотчет о том, как отдыхали президент и министр, передает ТАСС.

Впервые Путин поехал отдыхать в тайгу в 2014 году на свой день рождения 7 октября, остановившись в 300-400 км от человеческого жилья. Ему явно понравилось, и он неоднократно бывал там как один, так и с другими политиками. Среди его достижений на отдыхе поимка 21-килограммовой щуки на спиннинг.

В последний раз Путин был в тайге в октябре 2019 года, где как раз вместе с Шойгу собирал грибы, ездил на внедорожнике и устроил пикник у костра.