Мишустин уволил замминистра, которая работала при Задорнове

Продолжается "чистка рядов" в российском Минфине. По данным пресс-службы правительства, свой пост покидает заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

"Первый заместитель Министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением Правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", — указано на сайте правительства.

Нестеренко, без сомнения, является одной из "глыб" министерства: начав работу буквально за пару месяцев до знаменитого дефолта, обрушившегося на страну в 1998 году, она поработала с четырьмя министрами финансов. Начав при Михаиле Задорнове, закончила он при Антоне Силуанове, отдав работе более 20 лет.

"Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", — прокомментировал Антон Силуанов.