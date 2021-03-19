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Власти придумали, как поддержать молодых учёных

Политика

На фоне исключительно странного решения об отмене одного из ключевых научных конкурсов России власти решили "подсластить пилюлю" и поддержать молодых учёных. По данным сайта правительства РФ, в скором времени будут готовы предложения по льготной ипотеке.

Власти придумали, как поддержать молодых учёных

Напомним, что ранее власти из-за очередной реструктуризации отменили "Конкурс проектов фундаментальных научных исследований "А", решив не выделять деньги под гранты. Эта новость удивила даже экспертов - настолько внезапным оказалось решение.

Теперь же в правительстве задумались и о поддержке учёных: премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал распоряжение проработать расширенные программы льготной ипотеки для молодых учёных.

"Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить предложения по упрощению процедуры получения жилищных сертификатов для молодых учёных", — указано на сайте правительства.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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