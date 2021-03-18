"США залили кровью полпланеты": Жириновский о заявлении Байдена

Продолжают поступать комментарии видных политиков касательно заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимира Путина ждёт "расплата" за вмешательство в американские выборы. На этот раз слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, что Байден уверенно заявил о том, что с Путиным у него был "долгий разговор". В ходе разговора Байден "дал Путину понять", что стоит "готовиться".

По мнению Жириновского, риторика Байдена в данной ситуации абсурда, поскольку американцы "залили кровью" половину планеты.

"Обвинения Байдена звучат абсурдно, как ложь в лицо гражданам всей Земли. Ведь США залили кровью полпланеты. До сих пор дымит Сирия, Афганистан, Ливия, на голодном пайке Северная Корея, Куба и Венесуэла. А Европа расхлёбывает последствия американских войн на Ближнем Востоке, каждый год принимая сотни тысяч оголодавших мигрантов, которые потом мстят за свою судьбу европейцам на тёмных улицах их городов", — написал Жириновский в Telegram.