Оценку того, что именно случилось в Крыму после украинского "майдана", представила для журналиста Антона Красовского депутат ГД Наталья Поклонская. Выступая на YouTube-канале "Антонимы", Поклонская подчеркнула: Украина буквально раскололась пополам.
Данные о беседе Поклонской и Красовского приводит RT: депутат уверена, что Украину "раскололи специально". Речь шла о перевороте 2014 года, в ходе которого президент Украины Виктор Янукович был "удалён" из власти.
На первых порах, отметила Поклонская, в Крыму возникло достаточно много проблем: например, практически не работали административные организации.
"Украина раскололась на две части: на русскоязычное население и украиноязычное население. Её специально раскололи.
Так вот, на территории полуострова, где 2,5 млн человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего.
Административные здания не работали вообще — все организации, которые должны были заниматься выплатой пенсий, заработных плат, обеспечивать правопорядок на территории Крыма.
Нас просто тупо взяли и отключили даже от единой системы регистрации преступлений", — рассказала Поклонская.
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