В Росрыболовстве успокоили россиян, объяснив ситуацию с сардинами иваси

Опровергнуть ранее появившиеся во многих СМИ данные о том, что сардина иваси в скором времени резко подорожает, решили в Росрыболовстве. По уточнённым данным, представитель ведомства заявил: рисков сокращения лова нет.

Напомним, что ранее сразу несколько компаний с Дальнего Востока написали Виктории Абрамченко (вице-премьеру) письмо. В нём они делились опасениями: вскоре может случиться сокращение лова сардины иваси. Данная рыба — одна из самых доступных в РФ: килограмм при закупке у рыбаков редко выходит за рамки 45 рублей.

Как сообщили представителям РБК в Росрыболовстве, причиной "паники" стали новые требования, касающиеся работы с таможней. Однако они применимы лишь для судов, которые приписаны к иностранным портам.

"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займёт другой. К тому же, рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки", — сообщили РБК в ведомстве.