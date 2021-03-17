РКН требует блокировки страниц "Ассоциации школ политисследований"

Роскомнадзор требует заблокировать в России страницы неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", которая признана в РФ нежелательной.

С таким обращением ведомство обратилось к социальным сетям Twitter, Facebook и Instagram. В нем напомнили ТАСС, что в реестр запрещенной информации данная НКО попала 18 января 2021 года по решению российской Генеральной прокуратуры. В тот же день туда попали и соответствующие страницы в соцсетях.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца.