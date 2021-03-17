Роскомнадзор требует заблокировать в России страницы неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", которая признана в РФ нежелательной.
С таким обращением ведомство обратилось к социальным сетям Twitter, Facebook и Instagram. В нем напомнили ТАСС, что в реестр запрещенной информации данная НКО попала 18 января 2021 года по решению российской Генеральной прокуратуры. В тот же день туда попали и соответствующие страницы в соцсетях.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца.
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