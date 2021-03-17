Крымчанка рассказала СБ ООН, почему выбрала Россию

Жительница Крыма объяснила членам Совета безопасности ООН, почему поддержала идею перехода полуострова в состав России.

Неформальное заседание Совбеза прошло в виртуальном формате, его организовала Россия — вслед за аналогичной встречей по крымской теме, которую провела Эстония. На ту встречу, по данным российской стороны, крымчане приглашены не были, теперь же их пригласили, а Украина и Эстония отказались от участия.

В частности, выступила зампред председателя региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хелиндарский" Людмила Радева. Она и подчеркнула, что крымчане не могли жить в государстве, "где радикальные националисты и откровенные нацисты захватили власть". По словам Радевой, большинство крымчан не поддерживало майданы с антироссийской риторикой.

"Они уже строили планы по роспуску крымского парламента и ликвидации крымской автономии", — заявила Радева о властях Украины. Она же напомнила про нападение на крымские автобусы под городом Корсунь-Шевченковский.

"Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией", — подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.