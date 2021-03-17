"Ситуация под контролем": Кремль пообещал сдержать рост цен на топливо

Несмотря на появившуюся во многих СМИ информацию о том, что цены на топливо вот-вот "взмоют в небо", в Кремле сохраняют спокойствие. Власти уверены, что всё под контролем и проблем не ожидается.

О ситуации с ценами на топливо рассказал прессе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вопрос находится на контроле у властей, резкого "взлёта" не будет.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, они не позволят резко меняться ценам на топливо", — разъяснил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что власти сделали выводы из проблем, возникших в 2018 году, и придумали специальный демпферный механизм, который поможет ценам на топливо быть стабильнее.

О том, почему данный демпфер пока работает несколько странно, откуда вообще взялся рост цен на топливо и как его можно было бы избежать, ранее рассказал читателям "Правды.Ру" Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.