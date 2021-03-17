Константин Косачёв стал вице-спикером верхней палаты

Новости из Совета Федерации: Константин Косачёв, глава комитета по международным делам, стал вице-спикером верхней палаты.

Напомним, что ранее должность вице-спикера "освободилась" в связи с переходом Ильяса Умаханова на новую должность. Умаханов стал представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году.

За решение о том, чтобы пост Умаханова занял Косачёв, проголосовали единогласно все сенаторы. Напомним, что Косачёв известен как эксперт по международным отношениям и дипломатии. Свою карьеру он начал в 1991 году с должности первого секретаря посольства РФ в Швеции.