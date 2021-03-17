Данные разведки США о том, что Россия якобы влияла на выборы американского президента, всё ещё не подкреплены какими-либо доказательствами. Однако Вашингтону это не мешает — обвинения используются в том числе для создания негативного образа России.
Комментарий касательно обвинений Штатов предоставили в Facebook российского посольства в Вашингтоне. Дипломаты уверены, что очередной документ, которым оперируют США, состоит сплошь из "набора бездоказательных обвинений".
"Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий.
Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии", главная цель которой поддерживать негативный фон вокруг России. Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", — резюмировали российские дипломаты.
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