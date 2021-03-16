В школах могут ввести уроки цифровой безопасности

Уроки цифровой грамотности, на которых школьники бы учились, каким данным в интернете стоит верить, предлагает ввести в школах комитет Госдумы по информполитике.

По словам главы комитета Александра Хинштейна, инициатива выдвинута в ходе анализа фейков о митингах в социальных сетях. Знания о пользе фактчекинга уже оценили по достоинству в Минпросвещения и Минцифры. Основу политики предлагают взять из опыта Китайской народной республики — "там детей погружают в цифровую среду с дошкольного возраста", уверяет Хинштейн.

Кстати, уже в следующем году в российских школах появятся новые сотрудники - советники директоров по воспитанию, которые будут общаться с подростками в том числе на политические темы.