Совфед прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"

Принятие Великобританией новой стратегии в области кибербезопасности приведёт к увеличению кибератак против России, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно новой стратегии оборонной и внешней политики Великобритании, опубликованной во вторник, 16 марта, Лондон создаст новые структуры, такие как Контртеррористический операционный центр и Национальные киберсилы. Кроме того, для действий в киберсреде и защите от киберугроз Британия разработает и опубликует в 2021 году новую киберстратегию.

"Для нас это будет иметь прямые последствия: количество кибератак с британской территории явно увеличится (параллельно с аналогичной активностью из США) на фоне роста обвинений в адрес России в якобы совершении подобных атак на Британию", — написал Косачев в Facebook.