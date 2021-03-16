Ростовский губернатор назвал "правило" выхода из пандемии

Мнением о том, как правильно преодолевать пандемию коронавируса и "выходить" из сложившейся ситуации, поделился с россиянами губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его мнению, в данном деле важна "плавность".

Голубев выступил на одном из телеканалов региона, подчеркнув, что торопиться в деле "выхода" из пандемии опасно. Несмотря на хорошую динамику, важно оставаться начеку и контролировать все дальнейшие шаги.

"Мы видим снижение, хорошую динамику, и неслучайно были приняты решения по смягчению обстановки. Плавный выход из этой ситуации — единственное правило, которое нужно точно реализовать. Чтобы не было возврата и шагов назад, мы идём вперёд выверено. Нельзя ни в коем случае, торопясь, делать ошибки", — отметил Голубев.

Напомним, что в Ростовской области власти ввели так называемую систему светофора. Специальная санитарная карта даёт возможность быстро проверить ситуацию в масштабе муниципальных образований и принять решение касательно ограничительных мер.