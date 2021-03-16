В Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году

Референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крым отмечает во вторник, 16 марта, седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома".

"Этот референдум и с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины, был абсолютно легитимный и законный", — сказал Песков журналистам.