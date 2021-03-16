Чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус ещё не ушёл, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле продолжает соблюдаться строгий масочный режим и есть возможность ежедневно проходить тесты.

"Сейчас гораздо лучше, хотя, действительно, коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4-5 назад, но люди всё равно изредка продолжают болеть. Вы сами знаете, что мой коллега Максим Орешкин вот совсем недавно переболел, неделю тому назад он вернулся, слава богу, на работу. Поэтому стало лучше, но коронавирус пока не покинул нас полностью", — сказал Песков.