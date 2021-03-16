Патрушев заявил, что власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров

Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране продукцию, но при этом не отменяет для себя задачу развития экспорта продукции АПК, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ.

"Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определённым образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьёзно востребованы на внутреннем рынке и на которые растут цены, пытаемся определённым образом сдерживать", — сказал Патрушев.