Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке пытается сдерживать экспортную активность предприятий, производящих наиболее востребованную в стране продукцию, но при этом не отменяет для себя задачу развития экспорта продукции АПК, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы РФ.
"Коллеги, вы знаете ситуацию: у нас растут цены на внутреннем рынке продовольствия. Мы сейчас определённым образом пытаемся их скорректировать. И экспортную активность предприятий по тем товарам, которые у нас очень серьёзно востребованы на внутреннем рынке и на которые растут цены, пытаемся определённым образом сдерживать", — сказал Патрушев.
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