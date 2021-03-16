Захарова подтвердила готовность наращивать взаимодействие с Турцией

Россия подтверждает готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как отметили в МИД РФ, этот договор — один из основополагающих документов, заложивших фундамент современных отношений между двумя государствами.

"Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов", — заявила Захарова.