Россия подтверждает готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Как отметили в МИД РФ, этот договор — один из основополагающих документов, заложивших фундамент современных отношений между двумя государствами.
"Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов", — заявила Захарова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.