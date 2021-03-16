Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, не захотел участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передаёт корреспондент РИА "Новости" из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: "Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю", — зачитал судья Андрей Толкаченко заявление Навального.
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