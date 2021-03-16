Интересную идею выдвинул депутат Госдумы Василий Власов: по его мнению, помочь россиянам с покупкой или строительством собственного жилья можно через снижение налоговой ставки.
Данные приводит RT, в распоряжении которого оказалась копия письма, отправленного Власовым главе Минфина Анатолию Силуанову.
Логика предложения такова: если снизить НДС на стройматериалы и оборудование, россиянам станет проще покупать и строить жильё. Депутат отметил, что на данный момент в рамках обеспечения граждан страны жильём ведутся комплексные работы, но, согласно свежим исследованиям, примерно каждый пятый россиянин своего "угла" не имеет.
"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20 до 10%", — пишет Власов.
Логично, что со снижением налога несколько снизится и цена вышеуказанных категорий товаров, что в перспективе приведёт россиян к подешевевшей жилплощади.
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