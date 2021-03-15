Мишустин напомнил кабмину о "сосредоточении" на Дальнем Востоке

Решение вопросов, связанных с Дальним Востоком, должно стать поводом для "сосредоточения" российского кабмина. В этом уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер напомнил членам кабмина о том, что исполнительная дисциплина — важный показатель персональной эффективности, а также о том, что поручения по Дальнему Востоку звучали уже много раз.

"Я сказал о тех поручениях, которые давались неоднократно, в том числе во время посещения Дальнего Востока. Пожалуйста, коллеги, сосредоточьтесь над их выполнением. Сроки там поставлены, и я со всеми вами обсуждал данные поручения", — уточнил Мишустин на совещании, касающемся развития Дальнего Востока.

Премьер подчеркнул, что именно от работы кабмина зависит, в том числе, комфорт и достойный уровень жизни людей.

Напомним, что ранее премьер активно продвигал идею второго "дальневосточного гектара", а также упоминал об активной работе по газификации региона.