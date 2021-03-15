Путин возложил новые функции на Совет по науке

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции Совета по науке при главе государства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Возложить на Совет при президенте России по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством России важнейших инновационных проектов государственного значения", — говорится в тексте.