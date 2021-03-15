Володин представил "рейтинг" тем, интересных депутатам

О том, какие именно вопросы больше всего интересуют "слуг народа", рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что больше всего вопросов пока посвящено социальной сфере.

Володин привёл для СМИ точные данные по вопросам в каждой "категории". Материалы были собраны для подготовки к отчёту правительства в ГД:

социальные вопросы — 97 штук;

вопросы экономики — 73 штуки;

вопросы образования — 21 штука;

вопросы о политике — 21 штука;

вопросы про здравоохранение — 13 штук;

вопросы экологии — 6 штук.

Касательно международной повестки известен всего один вопрос.

Володин подчеркнул, что всех депутатов волнуют в первую очередь проблемы роста цен и антикризисные меры, предпринятые и планируемые властями. Остаётся актуальным, например, продление программы льготной ипотеки.

Напомним, что одной из самых "острых" тем с начала года остаётся тема роста цен. Некоторые законопроекты, касающиеся этой темы, вызывали удивление даже у экспертов.