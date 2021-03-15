Алексей Навальный содержится в колонии в Покрове (Владимирская область), говорится в документе 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованного в соцсетях его защитой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Письмо с извещением о предстоящем 16 марта судебном заседании адресовано, в том числе, начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.
"Прошу обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видеоконференцсвязи", — сказано в сообщении суда.
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