Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в Покрове

Алексей Навальный содержится в колонии в Покрове (Владимирская область), говорится в документе 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованного в соцсетях его защитой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Письмо с извещением о предстоящем 16 марта судебном заседании адресовано, в том числе, начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.

"Прошу обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видеоконференцсвязи", — сказано в сообщении суда.