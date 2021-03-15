Преждевременной назвал эксперт идею отменить проверки для IT - сферы

Если сейчас контролирующие органы не приучить к проверкам предприятий, которые работают с IT-технологиями, они выйдут из-под контроля. Потом их проконтролировать будет очень сложно. Так "Правде.Ру" прокомментировал инициативу Минцифры на законодательном уровне освободить от плановых проверок IT-компании член комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев. Предложение внесено на рассмотрение в правительство в рамках поддержки отрасли. Речь идет об отмене плановых проверок со стороны пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования и ряда других организаций.

"Здесь вопрос вызван скорейшей цифровизацией. У нас всегда телега идет впереди лошади. Еще никто даже не представляет себе, что такое цифровизация всей экономики, но уже начинают будоражить весь народ, и придумывать какие-то непонятные льготы, которые, в общем-то, кроме ущерба ничего нанести не могут. Они хотят, чтобы развивалась отрасль IT, для этого предоставить ей максимальные льготы, и чтобы было больше IT-шных компаний для того, чтобы цифровизация шла вперед, чтобы у нас в каждой школе были IT-шники, в каждом малом предприятии была полная цифровизация. Но дело в том, что они просто не представляют, что такое IT-технологии, и если их бесконтрольно впустить, их потом не соберешь, потому что они работают в онлайн-режиме", — сказал Арефьев.

Это уже будет второй пакет поддержки IT — отрасли. Первый пакет включает в себя налоговые льготы. Это обнуление ставки НДС, снижение налога на прибыль с 20% до 3%, а также снижение социальных взносов.

"Если мы хотим развивать экономику, то ее надо не на цифру ставить, а на товарное производство: надо шить рубашки, костюмы, не покупать это все за доллары за рубежом. Наша экономика, хоть она и цифровизуется, но в основном цифровизация идет в сфере услуг, а не на промышленном производстве. Пока в промышленном производстве у нас, кроме станков с ЧПУ, больше ничего нет. А надо бы, чтобы костюмы шили автоматы, чтобы ботинки тачали автоматы, тогда это будет цифровизация", — заключил эксперт.

Законопроект об отмене проверок может быть подготовлен к осенней сессии Госдумы.