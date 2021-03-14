На следующей неделе Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма, телемост с главой Киргизии и выступит на коллегии Генпрокуратуры в очном формате, сообщили на канале "Россия 1".
Большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова состоится в день воссоединения Крыма с Россией, сообщает канал.
Президенты России и Киргизии проведут телемост, во время которого будет открыт Таласский золоторудный комбинат, сообщили в программе.
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