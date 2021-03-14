Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", — сказано в документе.
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