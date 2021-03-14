Президент России Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, об этом сообщают на сайте Кремля.
Сегодня, 14 марта, супруге первого президента России исполняется 89 лет.
"Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес", — сказал Путин.
Президент добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.
"И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", — отметил президент.
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