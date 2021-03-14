Путин поздравил Наину Ельцину с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил супругу первого президента РФ Наину Ельцину, об этом сообщают на сайте Кремля.

Сегодня, 14 марта, супруге первого президента России исполняется 89 лет.

"Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес", — сказал Путин.

Президент добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.

"И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина", — отметил президент.