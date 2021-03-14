На сайте парламента Комитет по обороне Палаты общин Великобритании разместил доклад, посвященный состоянию бронетанковых подразделений вооруженных сил страны, с описанием сценария возможного военного конфликта между Королевством и Российской Федерацией.

"Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику.

Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — сообщается в документе.