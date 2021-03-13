Путин рассказал о принятии решения о референдуме в Крыму

Президент России Владимир Путин принял решение провести референдум в Крыму, чтобы на полуострове не повторились трагические события, которые произошли в Донбассе. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма".