Президент России Владимир Путин принял решение провести референдум в Крыму, чтобы на полуострове не повторились трагические события, которые произошли в Донбассе. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого был показан в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма".
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