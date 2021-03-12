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"Модель обманов": эксперт о рейтинге "Единой России" и благе страны

Политика

Грустная статистика встречает в наступившем 2021 году партию "Единая Россия". Осенью — выборы в Госдуму, а народное недовольство партийными делами бьёт рекорды.

"Модель обманов": эксперт о рейтинге "Единой России" и благе страны

По данным "Левада Центра" (иностранного агента, согласно данным Минюста РФ), доверяют партии только 27% россиян (данные на февраль 2021 года). А ведь когда-то рейтинг одобрения достигал 70%.

Что может (и что готова) сделать "Единая Россия", чтобы хоть как-то поднять рейтинги к сентябрю? Специально для "Правды. Ру" рассказывает представитель фракции, учредитель блока "Единство" ("Медведь", 1999 год) Евгений Фёдоров.

"Модель нуждается в изменении": какие планы у "Единой России"

Эксперт считает, что "Единая Россия" как партия, ответственная за конституционную реформу и работу по итогам референдума, должна беспокоиться не о своём рейтинге, а о благе страны.

"Избиратели голосовать за "Единую Россию" будут не потому, что она говорит более "красивые" вещи, чем КПРФ или ЛДПР. А потому, что "Единая Россия" — единственная партия, которая может реализовать итоги референдума", — уверен Фёдоров.

Логика "Единой России" заключается сейчас не в "театрально-концертном стандарте", а в стандарте консолидации народа и государства для решения задач выживания и восстановления Отечества, суверенитета.

"Если коротко сказать, сегодняшняя партийная модель — модель обманов сама по себе. И неслучайно Володин предложил, чтобы партии отвечали не только перед спонсорами, но и перед избирателями. Сама модель нуждается в изменении", — резюмирует Фёдоров.

И в этом плане первый этап изменений — голосование не по принципу "мне понравился этот спектакль", а по принципу "я понимаю, что это надо для изменения моей страны на большую, великую, процветающую, суверенную и для восстановления Отечества", заключает эксперт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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