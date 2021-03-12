Политолог: зачем Украина озвучивает планы по возвращению Крыма

Генерацией бюрократической активности назвал очередные планы Украины по возвращению Крыма политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил стратегию по "деоккупации" Крыма. В своем "твиттере" он назвал "три кита" политики по возвращению полуострова.
В их числе Кулеба назвал объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа" и "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.
"Несомненно, каждый из этих документов создаётся не столько украинскими чиновниками, сколько их западными кураторами, а они делают редакторские поправки, расставляя запятые, и озвучивают то, что им уже было написано, — пояснил "Правде.Ру" Джаралла.
Целью проводимых мероприятий эксперт назвал создание информационного давления на Россию.
"С точки зрения практической ценности значимость этих мероприятий и слов нулевая. Но, с другой стороны, нужно понимать, что Украина является плацдармом действий против России уже в настоящее время. И все украинские политики открыто говорят, что они просто ждут, когда в России будет кризис, чтобы воспользоваться им и провести карательную операцию на Донбассе и даже попытаться ворваться в Крым. Поэтому это уже нужно воспринимать достаточно серьёзно. Здесь люди объявляют о тех планах, которые у них есть, а враждебные действия на практике лишь подтверждают, что это не пустые слова", — заметил Джаралла.
В данной ситуации, когда речь идет о территориальных претензиях, об агрессивной позиции по отношению к России, необходимо принимать меры, заключил политик.
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