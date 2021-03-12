"Британец" не пройдёт: Мурашко огласил итоги новых тестов "Спутника V"

Исследования, в ходе которых специалисты оценивали способность "Спутника V" противостоять "британскому варианту" коронавируса, успешно закончены. Об их итогах отчитался глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил журналистам, что "Спутник V" способен успешно помочь в борьбе с британским штаммом коронавируса. Испытания проходили на добровольцах.

"Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2", — рассказал Мурашко.

Таким образом, "Спутник V" поможет населению защититься и от обычного, и от британского штамма, резюмировал министр.