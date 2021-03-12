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Поклонская рассказала о Крыме, Украине, России и "уроке для потомков"

Политика

В вопросе воссоединения Крыма с Россией Украине стоит поменять риторику и перестать, наконец, винить жителей полуострова "во всех грехах". Ситуация должна стать для Киева "уроком", считает зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Поклонская рассказала о Крыме, Украине, России и "уроке для потомков"

Поклонская отметила, что "предателями Украины" стоит называть не крымчан, а тех людей, который устроили в стране государственный переворот семь лет назад. 

"Убеждена, что выстраивать отношения с Украиной надо, да и надоели бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и несчастьях Украины и международного порядка…

Украина выживет, если сумеет склеить две части народа, чего искренне ей желаю. Крым же пусть останется уроком для потомков", — сообщила Поклонская для РИА "Новости".

Говоря же о "Крымской платформе", стоит вспомнить интересный факт: судьбу Крыма планируют решать без участия представителей Крыма.

"В Киеве собираются провести саммит по Крыму без Крыма. Приглашений с их стороны не было, всё это делается для видимости работы и списывания денег.

Нас не спрашивают и не зовут. Им не нужен наш ответ. Если бы запросили либо пригласили, то другое дело", — резюмировала Поклонская в беседе с РИА "Новости".

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Автор: Константин Шапров
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