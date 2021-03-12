Поклонская рассказала о Крыме, Украине, России и "уроке для потомков"

В вопросе воссоединения Крыма с Россией Украине стоит поменять риторику и перестать, наконец, винить жителей полуострова "во всех грехах". Ситуация должна стать для Киева "уроком", считает зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Поклонская отметила, что "предателями Украины" стоит называть не крымчан, а тех людей, который устроили в стране государственный переворот семь лет назад.

"Убеждена, что выстраивать отношения с Украиной надо, да и надоели бесконечные обвинения крымчан во всех грехах и несчастьях Украины и международного порядка… Украина выживет, если сумеет склеить две части народа, чего искренне ей желаю. Крым же пусть останется уроком для потомков", — сообщила Поклонская для РИА "Новости".

Говоря же о "Крымской платформе", стоит вспомнить интересный факт: судьбу Крыма планируют решать без участия представителей Крыма.

"В Киеве собираются провести саммит по Крыму без Крыма. Приглашений с их стороны не было, всё это делается для видимости работы и списывания денег. Нас не спрашивают и не зовут. Им не нужен наш ответ. Если бы запросили либо пригласили, то другое дело", — резюмировала Поклонская в беседе с РИА "Новости".